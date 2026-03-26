В России назвали причину снижения активности ПВО Украины

Марочко: Активность ПВО Украины снизилась из-за конфликта на Ближнем Востоке

Активность украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) снизилась из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«У вооруженных формирований Украины отмечается дефицит боеприпасов к комплексам ПВО, а также откомандирование части специалистов беспилотных систем противника на Ближний Восток», — отметил он.

По словам Марочко, Киев стал реже применять дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы и авиацию, что снижает эффективность украинских войск.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что конфликт с Ираном вынудил США перенаправить вооружения с Украины на Ближний Восток, из-за чего Вооруженные силы страны (ВСУ) остались без критически важных систем. Отмечается, что украинская армия испытывала дефицит ракетных комплексов, боеприпасов для Patriot еще до начала боевых действий на Ближнем Востоке, а после обострения конфликта ситуация стала критической для Украины.

