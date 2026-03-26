В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ с территории Донбасса

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского об отказе вывода ВСУ позицией террориста

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Донбасса, назвав его действия позицией террориста. Слова российского политика приводит РИА Новости.

По словам парламентария, заявление Зеленского показывает его наплевательское отношение к Украине и ее народу. Он также выразил мнение, что при Зеленском у Украины нет будущего.

«Зеленский — приспособленец и флюгер, который будет выискивать возможности, чтобы как можно подороже продать свою шкуру. Его заявление — это слова преступника, самозванца и террориста, которому плевать на будущее Украины и украинского народа», — обозначил Шеремет.

Ранее Зеленский отказался выводить ВСУ с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. «Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие гарантии безопасности», — говорил он.