Россия
13:29, 26 марта 2026Россия

В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ с территории Донбасса

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Донбасса, назвав его действия позицией террориста. Слова российского политика приводит РИА Новости.

По словам парламентария, заявление Зеленского показывает его наплевательское отношение к Украине и ее народу. Он также выразил мнение, что при Зеленском у Украины нет будущего.

«Зеленский — приспособленец и флюгер, который будет выискивать возможности, чтобы как можно подороже продать свою шкуру. Его заявление — это слова преступника, самозванца и террориста, которому плевать на будущее Украины и украинского народа», — обозначил Шеремет.

Ранее Зеленский отказался выводить ВСУ с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. «Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие гарантии безопасности», — говорил он.

