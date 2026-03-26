07:00, 26 марта 2026

В сети высмеяли внешность Дуэйна Скалы Джонсона в трейлере «Моаны»

Мария Винар

Кадр: фильм «Моанa»

Пользователи сети высмеяли внешность американского актера Дуэйна Скалы Джонсона в трейлере ремейка «Моаны». Пост и комментарии появились в X (ранее — Twitter).

53-летний артист предстал на размещенных кадрах топлес и с массивным ожерельем на шее. Кроме того, на нем присутствовал парик с темными вьющимися волосами. «Первый взгляд на Дуэйна Джонсона в роли Мауи в ремейке мультфильма с живыми актерами», — гласит описание под публикацией, которая набрала семь тысяч комментариев.

Поклонники оказались в замешательстве от сценического образа знаменитости. «Я уже собиралась пожаловаться на то, как ужасно выглядит с этим париком, но вдруг вспомнила его без него», «Они просто надели парик и на этом успокоились», «Он выглядит как типичная американская женщина», «Это не Мауи. Это какой-то неудачный косплей. Почему он выглядит так нелепо?», «Спасибо, я посмеялся», — шутили они.

В сентябре прошлого года Дуэйн Скала Джонсон посетил мероприятие итальянского люксового бренда Miu Miu под названием Women's Tales и взволновал фанатов экстремальным похудением.

