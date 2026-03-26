В СПЧ назвали странным ответ ФСИН о судьбе избитого Адамом Кадыровым Журавеля

Член СПЧ Меркачева назвала странным ответ о судьбе избитого Кадыровым Журавеля

Ответ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о судьбе избитого сыном главы Чечни Адамом Кадыровым осужденного за госизмену и поджег Корана Никиты Журавеля является странным. Так публикацию ФСИН назвала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам правозащитницы, отреагировавшей на слова адвоката Журавеля о его «исчезновении» из колонии, из публикаций релиза ФСИН следует, что Журавель жив, однако его положение остается неопределенным.

«Только что поговорила с мамой. Она не знает, где сын. Никто не знает. Никакого уведомления она не получала», — прокомментировала ситуацию с Журавелем Меркачева. Она призвала ведомство не писать опровержения на публикации СМИ, а связаться с близкими Журавеля.

Просто свяжитесь с мамой осужденного Журавеля и скажите, где он. Номер телефона несчастной матери готова передать. Она все еще ждет вестей Ева Меркачева

В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля. Ролик моментально разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же глава Чечни поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград, а Журавель получил по совокупности 14 лет за госизмену и сожжение Корана.

Президент России Владимир Путин поддержал ранее также предложение отправить Журавеля отбывать наказание в мусульманский регион.