03:00, 26 марта 2026

Долго ворочающимся в постели людям дали простой совет

Врач Ассал: При бессоннице необходимо встать и заняться делами
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Frame Stock Footage / Shutterstock / Fotodom

Врач и научный популяризатор Мигель Ассал дал совет людям, которые после отхода ко сну на протяжении долгого времени ворочаются в кровати. Его простую рекомендацию опубликовало издание Deia.

По словам Ассала, если человек не может долго заснуть, то лучше встать и заняться какими-либо делами. Возвращаться в постель необходимо только тогда, когда действительно наступит сонливость, пояснил он.

Дело в том, что если в этот момент остаться в кровати, то головной мозг будет ассоциировать ее исключительно со стрессом, а не расслаблением, уточнил доктор. Кроме того, мозг постепенно научится связывать постель с состоянием бодрствования, а не ночным отдыхом, поэтому в будущем бессонница усугубится. Использовать кровать необходимо только для сна, подчеркнул врач.

Ранее сомнолог Карен Карлсон перечислила причины частых пробуждений среди ночи. По ее словам, с этой проблемой особенно часто сталкиваются женщины среднего возраста.

    Последние новости

    Премьер Британии разрешил войскам задерживать суда теневого флота России

    В российском городе прогремели взрывы

    Армия США решила закупить оборудование для Украины

    США и Израиль исключили из списка целей в Иране двух человек

    «Кокаиновых акул» обнаружили у берегов одной страны

    Долго ворочающимся в постели людям дали простой совет

    Премьер Италии предупредила об угрозе из-за войны в Иране

    В Москве впервые пройдут шесть велофестивалей

    Михалков поблагодарил Путина за возвращение Михаила Ефремова на сцену

    Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за вредную привычку соседа

    Все новости
