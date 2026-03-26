Долго ворочающимся в постели людям дали простой совет

Врач Ассал: При бессоннице необходимо встать и заняться делами

Врач и научный популяризатор Мигель Ассал дал совет людям, которые после отхода ко сну на протяжении долгого времени ворочаются в кровати. Его простую рекомендацию опубликовало издание Deia.

По словам Ассала, если человек не может долго заснуть, то лучше встать и заняться какими-либо делами. Возвращаться в постель необходимо только тогда, когда действительно наступит сонливость, пояснил он.

Дело в том, что если в этот момент остаться в кровати, то головной мозг будет ассоциировать ее исключительно со стрессом, а не расслаблением, уточнил доктор. Кроме того, мозг постепенно научится связывать постель с состоянием бодрствования, а не ночным отдыхом, поэтому в будущем бессонница усугубится. Использовать кровать необходимо только для сна, подчеркнул врач.

Ранее сомнолог Карен Карлсон перечислила причины частых пробуждений среди ночи. По ее словам, с этой проблемой особенно часто сталкиваются женщины среднего возраста.