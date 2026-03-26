За стоящими миллионы рублей осколками драгоценного метеорита началась охота

В США идет охота за осколками семитонного метеорита, стоящими тысячи долларов

Искатели метеоритов съехались в американский штат Огайо ради охоты за осколками драгоценного метеорита, которые стоят миллионы рублей. Об этом сообщает Associated Press.

17 марта семитонный метеороид вошел в атмосферу со скоростью 72 тысяч километров в час и разрушился над городком Валли-Сити, расположенном в получасе езды к югу от Кливленда. Огненный шар, пронесшийся по небу, наблюдали в нескольких штатах.

Коллекционер и торговец метеоритами Роберто Варгас узнал о падении и в тот же день выехал в Огайо. Он начал поиски рано утром 18 марта и к закату нашел первый фрагмент. В полдень 19 марта ему попался второй осколок.

Варгас и некоторые другие искатели метеоритов подозревают, что есть шансы найти и более крупные части объекта, весящие по меньшей мере девять килограммов. Поскольку стоимость редких метеоритов может достигать 10 тысяч долларов (810 тысяч рублей) за грамм, за осколки такого размера можно выручить огромные деньги.

Не все готовы расставаться со своими находками даже за деньги. Житель соседнего города Гейб Лейди утверждает, что ему сулили сотни и даже тысячи долларов за предмет, похожий на метеорит, который он отыскал. Лейди отверг все предложения и намерен оставить осколок себе, а позднее, возможно, передать его музею.

Состоятельные коллекционеры стали интересоваться метеоритами около 50 лет назад. Цена обломка зависит от его веса, размера и формы, очень важна редкость, но особый интерес у коллекционеров вызывают метеориты, падение которых наблюдали очевидцы. К примеру, один из обломков челябинского метеорита был продан за 426,6 тысячи долларов (34,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), а в 2018 году лунный камень ушел с молотка за 612,5 тысячи долларов (49,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро (18,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).