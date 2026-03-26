Загадочный голый мотоциклист приехал на заправку и озадачил полицию

В Таиланде мотоциклист без одежды приехал на заправку и озадачил полицию

В Таиланде голый мужчина приехал на заправку в городе Кхонкэн и озадачил полицию. Об этом пишет The Thaiger.

Странный мотоциклист появился рядом с заправочной станцией около полудня 22 марта. На мужчине не было никакой одежды, а сотрудники заправки не могли понять, что он говорил. На место вызвали полицейских, которые прикрыли нижнюю часть тела загадочному мужчине и вызвали спасателей.

Удалось выяснить, что мужчине около 50 лет, и он остановился около заправки, потому что в баке его мотоцикла не осталось топлива. При этом откуда он приехал, выяснить не удалось, однако автомобилисты в соседнем районе позже рассказали, что видели обнаженного мотоциклиста на шоссе.

В итоге мужчину доставили в больницу. Врачи предположили, что у него могло помутиться сознание из-за сильной жары.

