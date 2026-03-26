Бывший СССР
22:50, 26 марта 2026

Зеленский обратился к украинцам с громким призывом

Зеленский: Украина в конфликте с Россией должна сохранить государство
Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина в конфликте с Россией должна сохранить государство, а также свою независимость. Это «подарит» для части украинцев «чувство победы» и «справедливого мира», с таким мнением выступил Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

На вопрос журналистов о том, что бы он назвал «победой» Украины, президент ответил, что больше «не делится» своими мыслями на эту тему. При этом Зеленский отметил, что «справедливость» имеет «решающее значение» для прекращения украинского конфликта.

«Мы абсолютно обязаны без каких-либо компромиссов сохранить нашу независимость и наше право выбора. Все эти факторы, несомненно, подарят некоторым людям чувство справедливого мира, чувство победы», — рассказал украинский лидер.

Ранее в Раде заявили, что Владимир Зеленский отказывается от проведения президентских выборов на Украине, так как это путь к мирному урегулированию конфликта. До этого Зеленский пожаловался на Трампа из-за его отношения к Путину. Он возмутился, что американский лидер не планирует усиливать давление на российского президента.

