«Зенит» одержал 500-ю победу в чемпионатах России в матче с московским «Динамо»

«Зенит» отпраздновал исторический юбилей, одержав 500-ю победу в чемпионатах России в матче с московским «Динамо». Об этом сообщается в Telegram-канале Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Таким образом, подопечные Сергея Семака стали четвертой командой в истории чемпионатов России, которой покорился этот рубеж. Больше всего побед у «Спартака» (553), также в тройку лидеров входят ЦСКА (539) и «Локомотив» (509).

В матче 22-го тура РПЛ петербуржцы переиграли на выезде динамовцев со счетом 3:1. Голами в составе петербуржцев отметились Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков.

Сейчас «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 48 очков в 22 матчах. В следующем туре подопечные Семака сыграют у себя дома с «Крыльями Советов». Матч пройдет 4 апреля, начало в 15:15 по московскому времени.