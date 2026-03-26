В Петербурге живого человека нашли среди гор мусора в квартире умершей женщины

Сотрудники коммунальных служб нашли живого человека под горой мусора в квартире в Санкт-Петербурге, когда делали санитарную обработку после обнаружения тела мертвой женщины. Об этом в своем канале в MAX написал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

«В квартире на Наставников, где в пятницу в горе мусора была обнаружена мертвая женщина, сегодня был найден живой человек. (...) За три дня удалось добраться до одной из комнат, где специалисты обнаружили женщину», — сообщил он.

Как указал Хорт, женщине помогли вылезти, ее передали в скорую. В настоящее время выясняются обстоятельства ее нахождения в квартире.

Ранее в московском жилом комплексе (ЖК) «Леоновский Парк» соседи пожаловались на тараканов и других насекомых, расплодившихся из-за захламившей жилье пожилой женщины. Жители дома рассказали, что женщина приносила в свою квартиру «все, что только можно».