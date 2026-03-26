Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:05, 26 марта 2026

Живого человека нашли среди гор мусора в квартире умершей женщины

В Петербурге живого человека нашли среди гор мусора в квартире умершей женщины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sven Brandsma / Unsplash

Сотрудники коммунальных служб нашли живого человека под горой мусора в квартире в Санкт-Петербурге, когда делали санитарную обработку после обнаружения тела мертвой женщины. Об этом в своем канале в MAX написал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт.

«В квартире на Наставников, где в пятницу в горе мусора была обнаружена мертвая женщина, сегодня был найден живой человек. (...) За три дня удалось добраться до одной из комнат, где специалисты обнаружили женщину», — сообщил он.

Как указал Хорт, женщине помогли вылезти, ее передали в скорую. В настоящее время выясняются обстоятельства ее нахождения в квартире.

Ранее в московском жилом комплексе (ЖК) «Леоновский Парк» соседи пожаловались на тараканов и других насекомых, расплодившихся из-за захламившей жилье пожилой женщины. Жители дома рассказали, что женщина приносила в свою квартиру «все, что только можно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран разрешил России проход через Ормузский пролив

    Российский губернатор сообщил об опасности прилета БПЛА

    В МИД назвали число погибших от действий ВСУ россиян с 2022 года

    Букмекеры назвали фаворита Единой лиги ВТБ по баскетболу

    Живого человека нашли среди гор мусора в квартире умершей женщины

    Раскрыта защищающая от деменции поза для сна

    55-летняя телеведущая снялась в крошечном бикини для Sports Illustrated

    В Одессе уклонист расстрелял полицейских из автомата

    ВСУ атаковали Крым

    Экстренные службы прибыли на место падения обломков сбитого при подлете к Москве БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok