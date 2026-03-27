Американские военные забили тревогу из-за истощения арсеналов

WP: Расход боеприпасов США в Иране вызывает тревогу у чиновников Пентагона

Расход боеприпасов армией США в Иране обеспокоил Пентагон. Об этом со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников пишет американская газета The Washington Post (WP).

«За четыре недели войны с Ираном американские военные выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, при этом темпы расходования высокоточного оружия вызвали тревогу у некоторых чиновников Пентагона», — передает издание слова своих собеседников.

WP отмечает, что ежегодно США производят «лишь несколько сотен таких ракет».

Ранее высокопоставленные источники CNN заявили, что президент США Дональд Трамп попал в безвыходное положение в войне с Ираном. По их словам, ни один из сценариев «не гарантирует успешного завершения конфликта».