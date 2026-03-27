Артемий Лебедев назвал главное правило жизни в России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:42, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Лебедев: Для успешной жизни в России нужно заниматься тем, что нравится
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главное правило успешной жизни в России. Его блогер раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Главное правило, которое надо помнить, — в России надо просить не разрешения, а прощения. Просто ты начинаешь делать то, что ты хочешь, никого не спрашивая. И оно у тебя начинает получаться», — заявил дизайнер.

По его мнению, если человек хотя бы немного умен или талантлив, то тем, что он делает, заинтересуются другие люди и начнут, к примеру, приобретать его товары или услуги. Блогер считает, что при таких условиях к 40 годам можно заработать первые большие деньги.

Ранее Лебедев дал совет подписчице-филологу, которая испытывает проблемы из-за мата. Он заявил, что девушке следует объяснять свое отношение к ругательствам в компаниях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

    Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

    Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

    Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

    Эвелина Бледанс оценила фигуру голого 62-летнего Михаила Ефремова

    США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

    Российские спасатели вытащили питона из санузла

    Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

    Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok