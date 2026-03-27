05:00, 27 марта 2026МирЭксклюзив

Назван беспроигрышный вариант для Трампа закончить войну с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США могут заявить о беспроигрышной военной операции против Ирана после проведения рейдов на основной территории страны или на островах в Персидском заливе. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.

По его мнению, администрация президента США Дональда Трампа может принять решение о повторном ударе по ядерным объектам Ирана, чтобы впоследствии объявить об успешном завершении операции против Исламской Республики. При этом востоковед подчеркнул, что наиболее вероятным сценарием является высадка армии США на островах Харк и Кешм в Персидском заливе, играющих важную роль для нефтяного экспорта Ирана и судоходства через Ормузский пролив.

Вне зависимости от того, удастся ли что-то уничтожить на иранских объектах или не удастся, десантная операция может создать благовидный предлог для прекращения военной операции

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Ранее представитель Вооруженных сил Ирана Сардар Шакарчи пообещал не отстать от американцев при одном условии. Иранский военный отметил, что сегодня американская армия «не способна противостоять мощному Ирану».

