14:45, 27 марта 2026Силовые структуры

Спецназ забрал братьев за плохое освещение российского города

СК: Братья установили некачественные светильники на улицах Красноярска
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Красноярске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при установлении уличного освещения в городе, в результате чего похищено 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержаны заместитель руководителя по благоустройству и озеленению муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», гендиректор коммерческой организации и его брат — индивидуальный предприниматель. Оперативное видео со спецназом предоставили в ведомстве.

На кадрах видны бойцы, которые надевают наручники на подозреваемых и увозят их в служебном автомобиле.

По версии следствия, в апреле 2025 года был заключен муниципальный контракт на восстановление элементов сетей наружного освещения на территории города стоимостью 78 миллионов рублей. В рамках контракта подрядчик заключил с коммерческой организацией договор поставки светодиодных светильников на сумму более 25 миллионов рублей.

Руководитель организации нанял брата, являющегося индивидуальным предпринимателем, и они установили некачественное освещение с согласия замглавы МКУ, похитив выделенные средства.

Преступление выявлено красноярским управлением ФСБ России.

Ранее сообщалось, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-гендиректора предприятия «БМФ» Бориса Ляшука, осужденного на шесть лет за поставку в МВД рубашек плохого качества.

