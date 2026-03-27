Бывшая жена Диброва пожаловалась на фигуру со словами «занималась не тем»

Бывшая жена ведущего Диброва Полина недовольна своей фигурой

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва пожаловалась на фигуру со словами «занималась не тем». Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

36-летняя экс-супруга артиста разместила кадры, на которых продемонстрировала рельефный пресс. Звезда предстала перед зеркалом в черном спортивном топе и голубых шортах. На заднем фоне разместился инвентарь для занятий фитнесом.

«Кто рано встает, тот идет на тренировку. Проводила детей в школу и вперед. Признаюсь, последний год у меня много пропусков и вообще занималась не тем, чем прежде. Оно и видно: ручки/ножки мягкие, как кроватка, слилась. Сложно заставлять себя, сложно искать мотивацию. А тут и отражение в зеркале намекнуло. Весна — самое время взять себя в руки и перестать ныть», — высказала она свое недовольство.

В январе бывшая жена Диброва показала фото до и после похудения. Она разместила кадры в купальниках, демонстрируя результат. На теле Дибровой были заметны кубики пресса.