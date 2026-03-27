10:52, 27 марта 2026

Бывшая жена Диброва пожаловалась на фигуру со словами «занималась не тем»

Екатерина Ештокина
Фото: Telegram-канал «ПОЛИНА ДИБРОВА»

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва пожаловалась на фигуру со словами «занималась не тем». Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

36-летняя экс-супруга артиста разместила кадры, на которых продемонстрировала рельефный пресс. Звезда предстала перед зеркалом в черном спортивном топе и голубых шортах. На заднем фоне разместился инвентарь для занятий фитнесом.

«Кто рано встает, тот идет на тренировку. Проводила детей в школу и вперед. Признаюсь, последний год у меня много пропусков и вообще занималась не тем, чем прежде. Оно и видно: ручки/ножки мягкие, как кроватка, слилась. Сложно заставлять себя, сложно искать мотивацию. А тут и отражение в зеркале намекнуло. Весна — самое время взять себя в руки и перестать ныть», — высказала она свое недовольство.

В январе бывшая жена Диброва показала фото до и после похудения. Она разместила кадры в купальниках, демонстрируя результат. На теле Дибровой были заметны кубики пресса.

