В Косово бывший футболист выстрелил брату в пах во время ссоры и убил его

В Косово бывший футболист во время семейной ссоры выстрелил родному брату в пах, после чего тот скончался в больнице. Об этом сообщает издание Sloboden Pechat.

Трагический инцидент произошел в субботу в деревне Боксич. 39-летний Йетмир Исуфи, в прошлом выступавший за футбольный клуб «Дукагини», поссорился со своим братом Фаруком. Причиной конфликта, по данным местных источников, стали давние разногласия из-за имущества и прав на дом, где жили родственники. Словесная перепалка быстро переросла в конфликт.

Бывший футболист выстрелил в брата, и пуля попала в пах. Раненого сначала доставили в медпункт в Клине, затем перевезли в больницу города Печ, но спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть 36-летнего Фарука Исуфи.

Подозреваемого задержали на месте преступления.

