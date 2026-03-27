17:48, 27 марта 2026

Держателям российского госдолга упростили жизнь

Bloomberg: Euroclear смягчил правила для связанных с активами РФ платежей
Вячеслав Агапов

Фото: leungchopan / Shutterstock / Fotodom

Euroclear смягчил правила платежей, связанных с замороженными российскими активами. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Европейским держателям российских валютных облигаций (госдолга) упростили жизнь и открыли путь к получению выплат, которые были заморожены из-за международных санкций, Для этого разрешили проводить некоторые трансакции в интересах иностранных инвесторов, не являющихся американскими гражданами, без разрешения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

После введения санкций иностранные инвесторы не могли получать платежи по еврооблигациям из России по стандартным каналам. В качестве обходного пути Москва предложила использовать замороженные на счетах в Euroclear иностранные активы российских инвесторов, компенсируя их рублями, которые иностранцы. Для этого требовалось одобрение властей Бельгии и США. Теперь, когда Euroclear отказалась от необходимости получать такие разрешения, юристы ожидают, что все больше инвесторов будут требовать выплаты денег, которые накапливались в течение последних лет.

По словам экспертов, Euroclear сможет самостоятельно обработать трансакцию, переведя деньги со своего счета на другой, а каждый запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке отделом комплаенса клиринговой палаты.

«Это своего рода обмен активами, который до сих пор действовал только на российской стороне, в то время как европейская часть оставалась заблокированной на практике, несмотря на наличие законодательной базы», — пояснил Глеб Бойко, юрист по санкциям из московской компании Nektorov, Saveliev & Partners.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка (ЦБ) Александр Данилов в 2025 году упрекнул банки в отсутствии достаточной активности в урегулировании вопроса заблокированных активов.
По словам представителя ЦБ, банкам разрешено до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. Это позволит создать независимую компанию, с которой иностранные кредиторы могли бы взаимодействовать для урегулирования и взаимного зачета заблокированных активов и обязательств.

