Десятки украинцев депортировали из США и сразу мобилизовали

ГПС Украины: 24 из 45 депортированных из США украинцев были мобилизованы

Из 45 депортированных из США в ноябре 2025 года украинцев 24 были сразу мобилизованы после пересечения границы. Об этом CNN рассказала пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) Украины.

«Из 45 мужчин 24 были "разыскиваемыми" для призыва на военную службу и были переданы сотрудникам полиции, которые доставили их в военкомат», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди депортированных из США были многодетные родители, а также мужчина, выросший в США и не знающий украинского.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.