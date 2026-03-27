Бывший СССР
13:59, 27 марта 2026Бывший СССР

Десятки украинцев депортировали из США и сразу мобилизовали

ГПС Украины: 24 из 45 депортированных из США украинцев были мобилизованы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Из 45 депортированных из США в ноябре 2025 года украинцев 24 были сразу мобилизованы после пересечения границы. Об этом CNN рассказала пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) Украины.

«Из 45 мужчин 24 были "разыскиваемыми" для призыва на военную службу и были переданы сотрудникам полиции, которые доставили их в военкомат», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди депортированных из США были многодетные родители, а также мужчина, выросший в США и не знающий украинского.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.

    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    Перечислены вызывающие туман в голове привычки

    Иран не захотел прекращать военные действия против США и Израиля

    Сокращение населения Украины измерили городом

    США пригрозили оставить Евросоюз без искусственного интеллекта

    Водителей предупредили о штрафе за перекрытие выхода из подъезда

    Артемий Лебедев не захотел надолго расставаться со Слепаковым

    Чехия возмутилась нападением на Русский дом в Праге

    Приехавший на олимпиаду в Москву школьник выпал из окна

    Александр Ревва показал внешность отметившей 13-летие дочери

    Все новости
