Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:04, 27 марта 2026

Эксперт по разводам указала на признаки разрушающегося брака

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Психолог, эксперт по разводам Дженни Саттон перечислила неочевидные признаки разрушающегося брака. На сигналы о проблемах в отношениях она указала в беседе с Mirror.

Первый такой признак, по ее словам, — это то, что в браке с партнером человек ощущает себя более одиноким, чем наедине с собой. Также о серьезных проблемах в браке могут говорить желание провести время без партнера, тоска по старым увлечениям, ощущение напряжения в теле и сокращение социальных контактов.

Саттон добавила, что о том, что отношения разрушаются, также может свидетельствовать то, что человек не хочет говорить о своем партнере с другими людьми, а все споры с ним кажутся предсказуемыми.

Чтобы попытаться восстановить отношения, психолог посоветовала каждый день выделать 15 минут на то, чтобы обсуждать хорошее и плохое в отношениях. Она добавила, что поможет также совместный ужин со старыми или новыми друзьями. Кроме того, партнерам важно чаще трогать друг друга.

«Попробуйте прикасаться друг к другу, совершать совместные движения или даже дышать синхронно, все это поможет снять стресс. Проведите время вместе, прогуляйтесь после ужина или даже держитесь за руки, слушая музыку. Небольшие жесты, подобные этим, могут привести в норму не только ваше тело, но и эмоциональный ритм», — порекомендовала Саттон.

Ранее британские социологи назвали неожиданное влияние развода на женщин в возрасте от 45 до 65 лет. Почти треть (31 процент) опрошенных разведенных женщин сказали, что счастливы как никогда в жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok