ФСБ задержала главу российской спортивной организации

В Астрахани задержали руководителя спортивной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.3 («Предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремисткой организации») УК РФ.

По данным агентства, 48-летний россиянин являлся сторонником запрещенной в России экстремистской организации. Он осуществил шесть денежных переводов со своего счета по реквизитам данной организации в иностранном банке.

Сотрудники ФСБ выявили его противоправную деятельность и задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На допросе подозреваемый дал признательные показания. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что россиянка пойдет под суд за перевод денег, сделанный пять лет назад.