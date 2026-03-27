14:12, 27 марта 2026

Иностранец попытался вывезти из России ценный столетний самовар и попался таможенникам

Зарина Дзагоева
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Иностранный гражданин попытался вывезти из России ценный столетний самовар и попался таможенникам в аэропорту Кольцово, Екатеринбург. Об этом сообщается на сайте Уральского таможенного управления (УТУ) 27 марта.

Уточняется, что мужчина из Азербайджана проходил «зеленый коридор» в авиагавани и попал под случайную проверку. В его багаже был обнаружен старинный самовар. По словам пассажира, этот предмет является семейной ценностью уже долгие годы, однако не использовался, поскольку находился в гараже в Челябинске. Теперь мужчина хочет увезти его в Баку и пить из него чай.

Экспертиза установила, что самовар сделан из латуни десятки лет назад и является культурной ценностью.

«Его произвели на фабриках купцов братьев Шемариных, "поставщиков Двора Его Императорского Величества Шаха персидского". Весь самовар уставлен клеймами и некоторые из них еще можно прочитать: "франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург", "за трудъ и успехъ", «Николай II имп. Самодер. Росс»"», — рассказали в УТУ.

В отношении иностранца могут возбудить административное дело по статье о недекларировании товаров и несоблюдении установленных ограничений.

Ранее в аэропорту Красноярска таможенники задержали россиянку с чучелом крокодила. Женщина заявила, что привезла рептилию в качестве сувенира.

