18:38, 27 марта 2026

Иран раскрыл число погибших дипломатов от атак Израиля

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

От атак Израиля в Ливане погибли шесть иранских дипломатов. Об этом стало известно из заявления МИД Ирана, опубликованного в Telegram-канале агентства Fars.

«Жестокий сионистский режим совершил чудовищное преступление, напав на резиденцию иранских дипломатов (...) в Ливане», — говорится в заявлении.

Дипведомство назвало гибель дипломатов примером организованного терроризма и посягательством на основополагающие принципы международного права.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Ливана решило «выдворить» посла Ирана Мохаммеда Резу Шейбани. Ливан принял решение отозвать его аккредитацию и объявить персоной нон грата.

