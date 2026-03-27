Коммунальщика уличили в краже 26 миллионов рублей

В Якутии возбудили дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на 26 млн рублей

В Ленском районе Якутии возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следователей, с января 2024 по декабрь 2025 года директор коммерческого предприятия осуществлял вывоз жидких бытовых отходов из многоквартирных домов микрорайона Северный города Ленска. При этом он предоставлял в Агентство субсидий Республики Саха недостоверные сведения, превышая фактические объемы вывезенных отходов, чтобы незаконно получить субсидии.

Общая сумма ущерба составила 26 миллионов рублей. Прокурор Ленского района подал иск о взыскании средств.

