14:38, 27 марта 2026Экономика

Коммунальщика уличили в краже 26 миллионов рублей

В Якутии возбудили дело о мошенничестве в сфере ЖКХ на 26 млн рублей
В Ленском районе Якутии возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следователей, с января 2024 по декабрь 2025 года директор коммерческого предприятия осуществлял вывоз жидких бытовых отходов из многоквартирных домов микрорайона Северный города Ленска. При этом он предоставлял в Агентство субсидий Республики Саха недостоверные сведения, превышая фактические объемы вывезенных отходов, чтобы незаконно получить субсидии.

Общая сумма ущерба составила 26 миллионов рублей. Прокурор Ленского района подал иск о взыскании средств.

Ранее российский блогер Михаил Литвин отдал мошенникам 3,8 миллиона рублей. Таким образом он хотел вернуть взломанный злоумышленниками аккаунт.

    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    У автора хита «Возьми телефон, детка» нашли элитное жилье на 190 миллионов рублей

    Семья переехала жить в отель и сильно сэкономила на аренде жилья

    Российским нефтяникам выплатят сотни миллиардов рублей из бюджета

    Экипажи двух гигантских судов прервали проход через Ормузский пролив

    США решили оказать давление на союзников по одному вопросу

    Спецпредставитель Трампа обратился к Литве с призывом о Белоруссии

    Спецназ забрал братьев за плохое освещение российского города

    Российский сенатор высказался о позиции Москвы и Пекина по решению конфликтов

    Откладывающим рождение детей парам дали совет

    Все новости
