Лавров рассказал об отношениях Путина и Макрона

Глава МИД Лавров: Путин всегда отвечал на звонки Макрона и открыт к контактам

Президент России Владимир Путин всегда открыт к контактам и ни разу не отказался от телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

«Не было ни одного случая, когда президент [Франции] Эммануэль Макрон позвонил бы в Кремль и президент [России] Владимир Путин не взял бы трубку. Ни одного, ни единожды, — отметил министр. — Если хочешь позвонить, если ты серьезный политик, просто заказывай телефонный разговор, и наш президент всегда ответит».

Лавров обратил внимание на разницу в формате общения лидеров. По его словам, Путин разговаривает из кабинета, где «никого больше нет». В то же время, как отметил глава российского дипведомства, во время разговоров с российским президентом Эммануэль Макрон находится в присутствии большого числа людей, что демонстрировалось по телевидению и в соцсетях.

«Более того, иногда даже происходили какие-то утечки того, о чем говорили наши президенты», — добавил Лавров, указав, что Париж такое положение дел «даже особо не скрывает».

