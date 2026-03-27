Стилист Владислав Лисовец: Мини-юбка с элегантным пиджаком актуальны на весну

Стилист Владислав Лисовец перечислил россиянкам самые модные юбки на весну 2026 года. Информацию он разместил на собственном сайте.

В первую очередь эксперт внес в список изделия длины мини, которые удачно сочетаются с элегантными моделями пиджаков. Кроме того, актуальностью по-прежнему пользуются вещи из кожи, особенно юбки в пол, добавил стилист.

Помимо этого, Лисовец посоветовал обратить внимание на необычные варианты юбок с акцентными решениями. «Юбка может быть изначально так скроена, а можете и вы ее доработать самостоятельно, усложнив конструкцию огромным бантом или широченной лентой», — посоветовал он.

Среди прочего, специалист отметил сочетание укороченной юбки и трикотажного платья. По его словам, такой образ является трендом весны.

Образы с предметами гардероба средней длины Лисовец порекомендовал вытягивать с помощью элегантной обуви, дерзкого верха, аксессуаров и минимальных укладок. «Пайетки, бусины, нитки, фольга, замша, кринолин — как вам угодно, главное, чтобы юбка подчеркнула величие вашей женственности!» — заключил он.

