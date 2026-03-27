Мужчина решил избежать алиментов и сдал ДНК друга вместо своей

В Британии бывший военный отправил друга на тест ДНК, чтобы не платить алименты

В Великобритании вынесен приговор 59-летнему бывшему военному, который решил избежать выплаты алиментов при помощи ДНК друга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2023 году Гарет Ллойд из Кардиффа узнал, что у женщины, с которой он расстался пять лет назад, растет ребенок. Она считала его отцом и требовала платить алименты. Чтобы доказать отцовство, Ллойд должен был пройти тест ДНК.

Мужчина отказывался это делать, пока суд не стал удерживать средства из его заработка. Тогда он согласился, но вместо себя отправил в клинику друга, которого звали Филлип Джонс. Тот под видом Ллойда сдал свою ДНК, и тест не подтвердил отцовство.

Бывшая партнерша Ллойда оспорила результаты. Расследование выявило обман, а повторные тесты подтвердили подмену. И Джонс, и Ллойд признали вину в сговоре с целью мошенничества. Ллойду дали год лишения свободы условно и 100 часов общественных работ, Джонсу — три месяца условно.

Ранее жительница Великобритании разоблачила бывшего партнера, который решил сфабриковать результаты теста на отцовство. 31-летняя Челси Миллер доказала в суде, что ее бывший возлюбленный Шелдон Б. вступил в сговор с сотрудником медицинской лаборатории, чтобы не платить алименты.