03:04, 27 марта 2026

Мужчине запретили появляться в церкви после домогательств к прихожанке

В Британии мужчина коснулся ягодиц прихожанки в церкви и попал под суд
Антонина Черташ

Фото: Little Vignettes Photo / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчине запретили появляться в церкви после того, как он схватил прихожанку за ягодицу. Об этом сообщает Express.

38-летний Джюхун Зейналов, ранее уже судимый за аналогичное преступление на церковном кладбище, во время богослужения коснулся руки женщины, а затем на секунду переместил ладонь ей на ягодицу. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего сам мужчина явился в участок с повинной. Он утверждал, что в прикосновении не было сексуального подтекста, однако в итоге признал вину.

В суде женщина рассказала, что после инцидента перестала чувствовать себя в безопасности в церкви, ее уверенность рухнула, и теперь она постоянно боится неподобающих прикосновений. Суд приговорил Зейналова к 200 часам обязательных работ. Его также обязали пройти программу лечения от алкоголизма и терапию для сексуальных преступников. Кроме того, из-за домогательств ему запретили посещать церковь, а в реестре секс-правонарушителей он останется на пять лет.

Ранее в США к 180 годам тюрьмы приговорили стоматолога из штата Алабама, который годами домогался и насиловал подчиненных и пациенток. Мужчину арестовали в апреле 2021 года после ряда жалоб.

