Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

Букмекеры назвали фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Аналитики определили Испанию главным фаворитом на победу с коэффициентом 5,50. Ближайший конкурент — сборная Англии с котировкой 6,50 . Аргентина, Бразилия и Франция оцениваются с коэффициентом 8,50 на завоевание титула. Германия и Португалия идут с 13,00, Нидерланды — 20,00.
Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.
Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.