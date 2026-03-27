11:22, 27 марта 2026

Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Букмекеры назвали фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики определили Испанию главным фаворитом на победу с коэффициентом 5,50. Ближайший конкурент — сборная Англии с котировкой 6,50 . Аргентина, Бразилия и Франция оцениваются с коэффициентом 8,50 на завоевание титула. Германия и Португалия идут с 13,00, Нидерланды — 20,00.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Названы главные жертвы грядущего продовольственного кризиса

    Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Все новости
