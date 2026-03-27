Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

Аналитики назвали Испанию фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года

Букмекеры назвали фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики определили Испанию главным фаворитом на победу с коэффициентом 5,50. Ближайший конкурент — сборная Англии с котировкой 6,50 . Аргентина, Бразилия и Франция оцениваются с коэффициентом 8,50 на завоевание титула. Германия и Португалия идут с 13,00, Нидерланды — 20,00.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.