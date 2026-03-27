Назван главный признак зависимости от телефона

18:29, 27 марта 2026

Психолог Сычикова: Раздражительность на фоне телефона говорит о зависимости
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Клинический и семейный психолог Снежана Сычикова перечислила признаки зависимости от телефона у ребенка. Главные из них она назвала в беседе с aif.ru.

Самым очевидным признаком зависимости от телефона психолог назвала навязчивое желание постоянно проверять аккаунт и следить за реакциями на посты. Второй признак, по мнению Сычиковой, — это ситуации, при которых ребенок проводит за гаджетом столько времени, что забрасывает учебу и живое общение с друзьями.

Специалистка добавила, что особую тревогу также вызывает так называемый феномен пассивного скроллинга. Она объяснила: когда ребенок листает ленту соцсетей и видит идеальные снимки и видео, у него формируется искаженная картина мира. Сычикова предупредила, что такая привычка может вызвать у ребенка тревогу и депрессию.

Ранее невролог Мария Бехер перечислила ранние симптомы деменции. По словам врача, одним из них могут быть трудности с запоминанием новых слов.

    Последние новости

    Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

    Мужчина помог любовнице расправиться с ее свекровью

    Роднина сравнила жизнь в России и СССР

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Отар Кушанашвили пожалел Губина

    Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

    Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

    Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

    Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

    Все новости
