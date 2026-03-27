Назван главный признак зависимости от телефона

Психолог Сычикова: Раздражительность на фоне телефона говорит о зависимости

Клинический и семейный психолог Снежана Сычикова перечислила признаки зависимости от телефона у ребенка. Главные из них она назвала в беседе с aif.ru.

Самым очевидным признаком зависимости от телефона психолог назвала навязчивое желание постоянно проверять аккаунт и следить за реакциями на посты. Второй признак, по мнению Сычиковой, — это ситуации, при которых ребенок проводит за гаджетом столько времени, что забрасывает учебу и живое общение с друзьями.

Специалистка добавила, что особую тревогу также вызывает так называемый феномен пассивного скроллинга. Она объяснила: когда ребенок листает ленту соцсетей и видит идеальные снимки и видео, у него формируется искаженная картина мира. Сычикова предупредила, что такая привычка может вызвать у ребенка тревогу и депрессию.

Ранее невролог Мария Бехер перечислила ранние симптомы деменции. По словам врача, одним из них могут быть трудности с запоминанием новых слов.

