Названа выигрывающая от пошлин на виски и коньяк сторона

Эксперт Шапкин: От пошлин на виски и коньяк выиграют российские производители

От повышения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран в первую очередь выиграют российские производители спиртного из отечественного сырья или из импортированного из бывших республик СССР. Сторону, которая получит выгоду от решений правительства, назвал НСН председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

С 1 мая правительство России намерено увеличить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с трех до пяти евро за литр. По имеющейся информации, таким образом власти надеются не только пополнить бюджет, но и остановить падение спроса на российские коньяк и виски. Текущий размер пошлин (20 процентов от таможенной пошлины, но не менее трех евро) действует с сентября 2024 года.

По словам эксперта, новые пошлины заставят повысить цены российских производителей, использующих британский дистиллят для виски и французский коньячный спирт. Цены могут вырасти примерно на 80 рублей за полулитровую бутылку спиртного. Это позитивно повлияет на тех, кто производит алкоголь из отечественного сырья или спиртов из Армении и Грузии. При этом новые пошлины в первую очередь затронут коньяк и виски, а ром и текилу — в последнюю, так как те в основном поставляются из дружественных стран.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля водка в России стала самым подорожавшим видом алкоголя. В годовом выражении она поднялась в цене на 16,08 процента, что почти в три раза выше официальной инфляции, составляющей 5,91 процента.