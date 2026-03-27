11:29, 27 марта 2026Экономика

Названы главные жертвы грядущего продовольственного кризиса

FT: Продовольственный кризис ударит по развивающимся странам и ряду регионов США
Кирилл Луцюк

Фото: Jayanta Shaw / Reuters

Мир рискует столкнуться с одним из крупнейших продовольственных кризисов. Об этом предупредило издание Financial Times (FT).

Причиной такого развития событий станет ближневосточный кризис, который поставил под угрозу
поставки удобрений и спровоцировал серьезный скачок цен на энергоносители.

Издание полагает, что наиболее уязвимыми в этой ситуации окажутся развивающиеся страны. Кроме того, в зоне риска аграрные регионы Индии, Бангладеш и США, где фермеры уже сталкиваются с нехваткой газа, топлива и удобрений. Перебои были вызваны тем, что в Катаре и Алжире встали предприятия, которые производили удобрения. Блокировка Ормузского пролива усугубила ситуацию, так как последовавший за этим рост цен на энергоносители повысил расходы на транспортировку, переработку и хранение продуктов.

Есть мнение, что продолжительная война на Ближнем Востоке может взорвать мировые цены на продовольствие. Наибольший ущерб ждет производителей кукурузы — самой нуждающейся в азотных удобрениях культуры. При этом рост цен на этот злак, составляющий основу комбикорма, ведет к удорожанию себестоимости в животноводстве и птицеводстве.

