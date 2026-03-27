Незнакомка попыталась ударить девушку сумкой из-за ее наряда

Незнакомка попыталась ударить юзершу @shlayyyyy сумкой из-за ее мини-шортов

Юзерша с никнеймом @shlayyyyy рассказала, что едва не пострадала от рук незнакомки из-за своего наряда. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приехала в магазин Staples. Когда она вышла из автомобиля и направилась ко входу, заметила в отражении витрины, как пожилая дама замахивается сумкой, пытаясь ударить ее по голове. Пользовательнице удалось увернуться, после чего она спросила, что происходит. «На вашем месте я бы так из дома не вышла», — заявила в ответ незнакомка.

В свою очередь, на размещенных кадрах @shlayyyyy продемонстрировала свою одежду на парковке. Она позировала в черных мини-шортах и облегающем коричневом топе. «Меня трясет. Не могу поверить, что только что произошло. Мне нужно успокоиться, прежде чем сесть за руль», — описала эмоции автор ролика.

