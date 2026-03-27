20:13, 27 марта 2026

Незнакомка попыталась ударить девушку сумкой из-за ее наряда

Незнакомка попыталась ударить юзершу @shlayyyyy сумкой из-за ее мини-шортов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @shlayyyyy / Tiktok

Юзерша с никнеймом @shlayyyyy рассказала, что едва не пострадала от рук незнакомки из-за своего наряда. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приехала в магазин Staples. Когда она вышла из автомобиля и направилась ко входу, заметила в отражении витрины, как пожилая дама замахивается сумкой, пытаясь ударить ее по голове. Пользовательнице удалось увернуться, после чего она спросила, что происходит. «На вашем месте я бы так из дома не вышла», — заявила в ответ незнакомка.

В свою очередь, на размещенных кадрах @shlayyyyy продемонстрировала свою одежду на парковке. Она позировала в черных мини-шортах и облегающем коричневом топе. «Меня трясет. Не могу поверить, что только что произошло. Мне нужно успокоиться, прежде чем сесть за руль», — описала эмоции автор ролика.

В феврале 2024 года охранник магазина Dalby Shoppingworld в Квинсленде, Австралия, выгнал постоянную покупательницу из-за внешнего вида.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

    Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

    Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

    Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

    Эвелина Бледанс оценила фигуру голого 62-летнего Михаила Ефремова

    США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

    Российские спасатели вытащили питона из санузла

    Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

    Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

    Все новости
