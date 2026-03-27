18:22, 27 марта 2026Авто

Обязательную установку кнопки SOS на автомобили перенесли

Вячеслав Агапов

Фото: Pavalanski / Shutterstock / Fotodom

Минпромторг отложил обязательную установку кнопки SOS с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС в автомобилях «на более поздний срок». Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Минпромторг отметил, что введение обязательного оснащения машин, которые ввозятся физлицами в Россию, устройствами вызова экстренных оперативных служб с 1 апреля не планируется. Сейчас проект соответствующего постановления проходит процедуру межведомственного согласования.

Сегодня требование устанавливать кнопки SOS затрагивает только юридических лиц. Частные импортеры пользуются мораторием до конца 2027 года.

На текущий момент в России эксплуатируется более 12,9 миллиона транспортных средств, оснащенных оборудованием, а с 2015 года в экстренные службы через систему ЭРА-ГЛОНАСС поступило свыше 506 тысяч вызовов.

По данным ведомства, за 2024 и 2025 годы частники ввезли около 780 тысяч автомобилей, но они «не могут воспользоваться возможностями вызова экстренных оперативных служб, поэтому их жизнь и здоровье подвергаются дополнительной опасности».

