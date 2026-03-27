Охранник изнасиловал туристку в ночном клубе на Бали

Охранник ночного клуба на индонезийском острове Бали изнасиловал туристку из Австралии в женском туалете. Об этом пишет издание Hey Bali.

По информации полиции, 22-летняя отдыхающая покинула заведение в районе Семиньяк с компанией друзей 25 марта, но позже поняла, что что-то забыла. Когда она вернулась в ночной клуб, то попросила 29-летнего сотрудника безопасности помочь ей в поисках.

Тот провел ее к женскому туалету, а позже совершил над ней сексуальное насилие. Злоумышленника задержали 26 марта на его вилле на западной части Денпасара. Он признался правоохранителям в изнасиловании.

Ранее стало известно, что незнакомец изнасиловал туристку в кустах на Бали и украл у нее iPhone. Пострадавшей оказалась 22-летней девушкой из Китая.