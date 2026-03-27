14:44, 27 марта 2026Забота о себе

Откладывающим рождение детей парам дали совет

Семейный психолог Рейнталь: К рождению детей нельзя полностью подготовиться
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Взаимная поддержка в паре позволит справиться с трудностями при подготовке к рождению ребенка. Совет откладывающим рождение детей парам дала семейный психолог Галина Рейнталь в беседе с NEWS.ru.

«Реальность сегодняшнего дня такова, что многие молодые люди откладывают рождение детей до тех пор, пока не почувствуют финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — отметила специалист.

При этом, указала психолог, несмотря на то, что такой подход кажется логичным и безопасным, рождение ребенка — «это всегда сложный процесс, к которому невозможно быть полностью готовым ни морально, ни финансово». Кроме того, если у партнеров есть разногласия по поводу детей — один хочет, другой откладывает, — это может привести к накоплению напряжения и конфликтам.

«Но там, где есть поддержка, партнерство и готовность быть рядом друг с другом, пара способна пройти через эти сложности и укрепить отношения», — заверила психолог.

Ранее стало известно, что 45 процентов женщин предпочли бы встречаться с партнером, у которого был опыт сессий с психологом.

