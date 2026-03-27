Отпущенный из России заключенный рассказал о мобилизации на Украине

Балух сообщил, что военкомы схватили его и бросили в микроавтобус

Украинские военкомы провели мобилизацию отпущенного из России в ходе обмена бывшего заключенного Владимира Балуха. Об опыте мобилизации рассказал сам мужчина, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Меня скрутили и запихнули в микроавтобус. Все удивлялись вокруг и спрашивали, точно ли это украинское ТЦК, а не российская тюрьма», — заявил экс-заключенный.

Он добавил, что его мобилизовали, несмотря на вторую группу инвалидности.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.