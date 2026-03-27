Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 27 марта 2026Бывший СССР

Отпущенный из России заключенный рассказал о мобилизации на Украине

Балух сообщил, что военкомы схватили его и бросили в микроавтобус
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Украинские военкомы провели мобилизацию отпущенного из России в ходе обмена бывшего заключенного Владимира Балуха. Об опыте мобилизации рассказал сам мужчина, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Меня скрутили и запихнули в микроавтобус. Все удивлялись вокруг и спрашивали, точно ли это украинское ТЦК, а не российская тюрьма», — заявил экс-заключенный.

Он добавил, что его мобилизовали, несмотря на вторую группу инвалидности.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok