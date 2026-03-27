Перечислены взятые Россией под контроль населенные пункты в зоне СВО за неделю

Минобороны: За неделю под контроль в зоне СВО взяты четыре населенных пункта

За неделю российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта. Их журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Север» заняли Потаповку Сумской области, а также Песчаное и Шевяковка Харьковской области. Кроме того, бойцы Южной группировки выбили Вооруженные силы Украины из Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР).

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

В тот же день депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ситуация в зоне СВО наводит на мысль о возможной подготовке Вооруженных сил России к значительной операции.