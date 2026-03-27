Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 27 марта 2026

Перечислены взятые Россией под контроль населенные пункты в зоне СВО за неделю

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта. Их журналистам перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Север» заняли Потаповку Сумской области, а также Песчаное и Шевяковка Харьковской области. Кроме того, бойцы Южной группировки выбили Вооруженные силы Украины из Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР).

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

В тот же день депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ситуация в зоне СВО наводит на мысль о возможной подготовке Вооруженных сил России к значительной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok