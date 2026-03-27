Погубившего режиссера «Закрытой школы» приговорили к 11 годам колонии

В Москве убийца кинооператора Политика заочно получил 11 лет колонии

В Москве суд заочно приговорил 33-летнего Армена Саргсяна к 11 годам колонии строгого режима за расправу над кинооператором и режиссером Сергеем Политиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что вечером 18 октября 2025 года Саргсян поссорился с потерпевшим около подъезда и нанес ему смертельный удар ножом в грудь. Сразу после этого мужчина скрылся, ему удалось сбежать из страны.

Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ребенку прострелили живот. По версии следствия, это сделал хозяин одного из домовладений, который подумал, что юноша вместе с другом бросал камни по крыше его гаража. Тогда мужчина выстрелил в подростков из пневматической винтовки.