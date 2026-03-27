Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 27 марта 2026Мир

Посол Чехии «вызван на ковер» после нападения на Русский дом

Посла Чехии вызвали в МИД России в связи с нападением на Русский дом в Праге
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Посол Чехии Даниэл Коштовал вызван в МИД России в связи с нападением на Русский дом в Праге. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

«Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью. Выражена глубокая обеспокоенность произошедшим», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава МВД Чехии Любомир Метнар заявил, что нападение на культурный центр Русский дом в Праге является противоправным деянием, которое угрожает безопасности.

Россотрудничество в комментарии «Ленте.ру» сообщило, что дата атаки на Русский дом была выбрана не случайно — 27 марта должно было пройти последнее мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok