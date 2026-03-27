Посол Чехии «вызван на ковер» после нападения на Русский дом

Посла Чехии вызвали в МИД России в связи с нападением на Русский дом в Праге

Посол Чехии Даниэл Коштовал вызван в МИД России в связи с нападением на Русский дом в Праге. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

«Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью. Выражена глубокая обеспокоенность произошедшим», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава МВД Чехии Любомир Метнар заявил, что нападение на культурный центр Русский дом в Праге является противоправным деянием, которое угрожает безопасности.

Россотрудничество в комментарии «Ленте.ру» сообщило, что дата атаки на Русский дом была выбрана не случайно — 27 марта должно было пройти последнее мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии.