Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:18, 27 марта 2026

Появились новые подробности о поиске пропавших на Волге подростков

В Ульяновске для поисков двух подростков привлекли подводный квадрокоптер
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС Ульяновской области / Max

В Ульяновске для поисков двух подростков, пропавших на Волге, привлекли подводный квадрокоптер. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что технику подключат для помощи водолазам. Помимо того, к работе подключились добровольцы поисково-спасатеьного отряда «ЛизаАлерт» с квадрокоптерами, с помощью которых будут осматривать новые участки реки и береговой линии.

О пропаже двоих подростков 2011 года рождения на Волге в Ульяновске стало известно утром 23 марта. Как сказали в мэрии города, сообщение о происшествии поступило в ночное время.

Предварительно, несовершеннолетние переходили замерзшую реку по льду. Акваторию в районе исчезновения обследуют катера на воздушной подушке, а также квадрокоптеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok