Появились подробности о прощании с пропавшим в Москве актером

Прощание с актером Котрелевым состоится 29 марта

Прощание с российским актером, сценаристом и режиссером Тихоном Котрелевым состоится 29 марта в храме Покрова пресвятой Богородицы в Москве. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на сына артиста.

«Папа любил большие, веселые и шумные компании, он был человек-праздник. Так давайте же и проводим его по-праздничному», — отметил сын актера.

После отпевания артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

23 марта появилась информация, что актер Тихон Котрелев, страдавший от «смертельного осложнения» панкреатита — панкреонекроза, перестал выходить на связь с родными. Спустя несколько дней стало известно, что он ушел из жизни в возрасте 49 лет.

Котрелев запомнился зрителям прежде всего по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «Маргарита Назарова».