15:47, 25 марта 2026Культура

Умер пропавший в Москве актер Тихон Котрелев

ТАСС: Тяжелобольной актер Тихон Котрелев ушел из жизни в возрасте 49 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Пётр Лещенко. Всё, что было...»

Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев, известный по сериалам «Тихий Дон» и «Хирург», ушел из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Подробности произошедшего не уточняются. Известно, что недавно сестра артиста заявила о его пропаже. Также она раскрыла диагноз Котрелева, которому поставили панкреонекроз.

Позже сообщалось, что Тихона положили в психиатрическую клинику. Решение о госпитализации актера могло быть связано с его алкогольной зависимостью.

