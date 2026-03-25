Умер пропавший в Москве актер Тихон Котрелев

ТАСС: Тяжелобольной актер Тихон Котрелев ушел из жизни в возрасте 49 лет

Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев, известный по сериалам «Тихий Дон» и «Хирург», ушел из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Подробности произошедшего не уточняются. Известно, что недавно сестра артиста заявила о его пропаже. Также она раскрыла диагноз Котрелева, которому поставили панкреонекроз.

Позже сообщалось, что Тихона положили в психиатрическую клинику. Решение о госпитализации актера могло быть связано с его алкогольной зависимостью.