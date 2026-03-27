Появились подробности по делу раскаявшегося российского генерала

Обвинение запросило 7,5 года генералу Кувшинову по делу о хищении 57 млн руб.

В Хамовническом суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майора медицинской службы запаса Константина Кувшинова. Об этом пишет РИА Новости.

Государственный обвинитель попросил суд назначить Кувшинову наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима. Приговор по этому делу огласят 30 марта.

По версии следствия, фигурант участвовал в криминальной схеме, в результате которой из бюджета похитили 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. Генерал полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Во время обыска в его служебном кабинете изъяли наличность в разной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей. В сейфе находилось 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.

Ранее сообщалось, что Кувшинов дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства после исповеди своему духовному наставнику.