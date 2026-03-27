Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:52, 27 марта 2026

Появились подробности по делу раскаявшегося российского генерала

Обвинение запросило 7,5 года генералу Кувшинову по делу о хищении 57 млн руб.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Хамовническом суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны России генерал-майора медицинской службы запаса Константина Кувшинова. Об этом пишет РИА Новости.

Государственный обвинитель попросил суд назначить Кувшинову наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима. Приговор по этому делу огласят 30 марта.

По версии следствия, фигурант участвовал в криминальной схеме, в результате которой из бюджета похитили 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования. Генерал полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Во время обыска в его служебном кабинете изъяли наличность в разной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей. В сейфе находилось 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.

Ранее сообщалось, что Кувшинов дал показания на высокопоставленного офицера военного ведомства после исповеди своему духовному наставнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok