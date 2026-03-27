Путин заявил о борьбе на СВО за священное право

Путин: ВС России на СВО борются за священное право говорить на родном языке

Российские бойцы на СВО борются за священное право говорить на родном языке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что солдаты на данный момент находятся на передовой, где уверенно ведут трудную боевую работу.

«Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Он также уточнил, что цели СВО, которые сформулировал Путин, остаются прежними.