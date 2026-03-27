Путин заявил о борьбе на СВО за священное право

Россия
19:36, 27 марта 2026Россия

Путин: ВС России на СВО борются за священное право говорить на родном языке
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Российские бойцы на СВО борются за священное право говорить на родном языке. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что солдаты на данный момент находятся на передовой, где уверенно ведут трудную боевую работу.

«Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей специальной военной операции военными средствами. Он также уточнил, что цели СВО, которые сформулировал Путин, остаются прежними.

