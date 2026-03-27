07:47, 27 марта 2026

Растративший миллиарды Тимур Иванов попросил оправдать его

Адвокат Тимура Иванова, растратившего ₽3,9 млрд, просит кассацию оправдать его
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Защита бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, осужденного за растрату, дошла до кассации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

По словам адвоката, он вместе с подзащитным обратился во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции и попросили отменить решение апелляционного суда. «Также мы просим кассацию направить обратно в апелляционную инстанцию материалы дела и принять новое решение — оправдать нашего подзащитного», — заявил он. Дата слушания дела в суде пока не назначена.

Летом 2025 года Московский городской суд вынес приговор в отношении Тимура Иванова. Экс-замминист обороны обвинялся в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии.

Ранее в отношении Иванова были возбуждены исполнительные производства на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей.

