Растративший миллиарды Тимур Иванов попросил оправдать его

Адвокат Тимура Иванова, растратившего ₽3,9 млрд, просит кассацию оправдать его

Защита бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, осужденного за растрату, дошла до кассации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

По словам адвоката, он вместе с подзащитным обратился во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции и попросили отменить решение апелляционного суда. «Также мы просим кассацию направить обратно в апелляционную инстанцию материалы дела и принять новое решение — оправдать нашего подзащитного», — заявил он. Дата слушания дела в суде пока не назначена.

Летом 2025 года Московский городской суд вынес приговор в отношении Тимура Иванова. Экс-замминист обороны обвинялся в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии.

Ранее в отношении Иванова были возбуждены исполнительные производства на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей.