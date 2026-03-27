Россия провела операцию в Одесской области с двумя целями

Лебедев: ВС России одновременно поразили энергетику и логистику Одесской области

ВС России провели выверенную операцию по одновременному поражению двух целей в Одесской области — энергетики и логистики украинского региона. Речь о ночной атаке 26 марта с применением более 30 БПЛА «Герань-2», подробности привел координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Удары наносились не по одиночным объектам, а по взаимосвязанной инфраструктуре, обеспечивающей функционирование южного транспортного узла», — уточнил Лебедев.

В секторе энергетики были поражены сразу три подстанции уровня 110 кВ: «Алексеевка» в районе Белгород-Днестровского направления, «Эталон» в Измаиле и «Михайловка» в глубине региона.

«Это не случайный выбор. Такие подстанции являются распределительными узлами — они не просто дают свет населению, а обеспечивают питание промышленности, портов и логистических объектов», — подчеркнул координатор подполья. В результате создался каскадный эффект, из-за которого нарушилось не просто локальное электроснабжение, а устойчивость всей сети.

В секторе логистики под ударами оказались Измаильский завод по ремонту и техническому оснащению, склады порта Измаил и судоремонтный завод в Вилково — то есть инфраструктура, обеспечивающая движение грузов и поддержание украинского флота.

«Измаил в этой схеме — ключевая точка. Это один из главных узлов дунайского направления, через который идет значительная часть альтернативной логистики Украины. Одновременные удары — попытка временно "погасить" весь узел», — отметил Сергей Лебедев.

По его словам, системная российская атака демонстрирует, что РФ стремится расшатать один из последних устойчивых логистических коридоров Украины. Когда комбинируются удары по энергетике и портовой инфраструктуре, узел лишается питания, а затем сразу добивается функционально, что увеличивает время восстановления, особенно в условиях повторных атак.