Россияне провалились в трещины на Байкале на автомобилях

12:04, 27 марта 2026Авто

На Байкале несколько машин провалились сквозь лед
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Несколько машин провалились в трещины на озере Байкал в Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Россияне выехали на лед в поселке Большое Голоустное. Некоторым машинам удалось проехать по льду, однако их машины пострадали. Другие автомобили провалились в разломы.

Ранее под лед Байкала наполовину провалился внедорожник с женщиной и ребенком внутри.

В феврале под лед на Байкале провалился автомобиль УАЗ с китайскими туристами. Всего в салоне находились девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности. Инцидент произошел в районе мыса Хобой острова Ольхон.

