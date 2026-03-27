05:30, 27 марта 2026

Россиянка встретила 8 марта в Мексике и описала праздник фразой «я потеряла дар речи»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Michelle Freyria / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова встретила 8 марта в Мексике и описала женский праздник фразой «я потеряла дар речи». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в России все мужчины привыкли из необходимости покупать букеты близким женщинам в этот день. Она отметила, что даже в школе им «вдалбливали в голову», что надо уважать женщин: покупать цветы, открытки, подарки. А в Мексике Международный женский день — вовсе не про букеты, а про отстаивание своих прав.

Мексиканки одеваются в наряды фиолетового цвета, берут плакаты и выходят на улицы, чтобы заявить о своих проблемах. Они разрисовывают здания краской и скандируют лозунги.

«Да, мексиканки в этот день устраивают настоящие погромы. И это выглядит дико, если ты привык к "цветочно-конфетной" версии праздника. Краска летит на стены. Надписи появляются на памятниках, заборах, дверях банков, правительственных зданий. Все вокруг покрывается лозунгами. Для кого-то это вандализм. Для кого-то — отчаянный крик», — отметила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша опровергла стереотип о том, что в Мексике страшно. По ее словам, люди прямо на улицах разговаривают, смеются, продают и покупают, едят и слушают музыку.

