Российские туристы проведут апрель в трех популярных странах

Российские туристы проведут апрель в Турции, Китае и Италии
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские туристы проведут отпуск в апреле в трех популярных странах — Турции, Китае и Италии. Об этом сообщается в исследовании сервиса OneTwoTrip, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на Турцию приходится 13,2 процента бронирований — по сравнению с прошлой весной спрос на отдых там вырос на 36 процентов. Китай оказался на втором месте с долей заказов в 10,2 процента, а Италия заняла третью строчку с показателем в 1,8 процента.

В пятерку лидеров также попали Япония (7,7 процента) и Таиланд (6,1 процента). «Год назад путешественников больше привлекала Европа: на первом месте была Италия, а на четвертом — Франция, которая в этом апреле оказалась лишь на шестой строчке», — указано в исследовании.

Ранее сообщалось, что российские туристы весной 2026 года массово устремились на один африканский остров — Маврикий. Интерес соотечественников к отдыху весной в этом месте увеличился в 3,1 раза в сравнении с 2025 годом.

