Российский подросток изнасиловал мальчика на камеру

В Сургуте подросток изнасиловал мальчика и показал это друзьям на видео

В ХМАО 16-летнего подростка заподозрили в изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, юноша снимал насилие на видео, которое потом разослал знакомым. Его задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Югре.

Пострадавшему мальчику после произошедшего понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ребенку прострелили живот. По версии следствия, это сделал хозяин одного из домовладений, который подумал, что юноша вместе с другом бросал камни по крыше его гаража. Тогда мужчина выстрелил в подростков из пневматической винтовки.